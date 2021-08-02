Крупнейшая в мире плавучая солнечная ферма будет построена в Индонезии

Сингапурская энергетическая компания объявила о планах построить самую большую в мире плавучую солнечную ферму в соседней Индонезии.

Проект, как сообщает портал Science.news был анонсирован Sunseap Group, разработчиком, владельцем и оператором солнечной энергетической системы в Сингапуре. Компания заключила контракты на несколько проектов солнечной энергетики по всей Азии, которые могут производить более 2000 мегаватт солнечной энергии.

Фрэнк Фуан, соучредитель и главный исполнительный директор Sunseap, заявил, что его компания планирует построить плавучую солнечную ферму примерно в 50 километрах от юго-восточного побережья Сингапура, недалеко от индонезийского архипелага Батам.

Ожидается, что весь проект обойдется примерно в два миллиарда долларов. Строительство планируется начать в 2022 году и будет финансироваться за счет Sunseap capital и банковского долга. График работы компании гласит, что она будет завершена в 2024 году.

“Этот гипермасштабируемый проект является важной вехой для Sunseap, вскоре после того, как мы завершили первую морскую плавучую солнечную ферму в Сингапуре в проливе Джохор”, - сказал Фуан.

Как только плавучая солнечная ферма заработает, она, по прогнозам, будет производить 2,2 гигаватта солнечной энергии на своем пике. Солнечная ферма также будет иметь систему хранения энергии мощностью более 4000 мегаватт-часов.

Кроме того, Sunseap ожидает, что солнечная ферма будет вырабатывать более 2600 гигаватт-часов электроэнергии в год, что, как ожидается, позволит непрерывно обеспечивать энергией город Батам.

А избытки станут экспортировать в Сингапур по подводным кабелям.

В настоящее время общая выработка электроэнергии на газовых, паровых и дизельных электростанциях составляет 540 мегаватт.

Плавучие солнечные фермы могут обеспечить Юго-Восточную Азию большим количеством энергии, не жертвуя драгоценной землей

Плавучая солнечная ферма будет расположена на водохранилище Дуриангканг в южной части острова Батам. Согласно заявлению Sunseap, анонсирующему проект, вся солнечная ферма будет охватывать около 1600 гектаров.

Sunseap отметил, что водохранилище Дуриангканг является самым большим пресноводным резервуаром для Батама. Первоначально это был залив с соленой водой, но теперь он обеспечивает более 50% потребностей острова Батам в пресной воде.

“Плавающие солнечные панели помогут уменьшить испарение, тем самым удерживая больше воды в резервуаре, - заявили в компании. - Одновременно вода будет охлаждать солнечные панели, тем самым генерируя больше чистой энергии и создавая синергетические отношения".

Кроме того, по словам Фуана, плавучие солнечные фермы, подобные тем, за которые отвечает его компания, могут позволить странам Юго-Восточной Азии, таким как Сингапур и Индонезия, использовать возобновляемые источники энергии, а также решить “земельные проблемы, с которыми сталкиваются урбанизированные районы Юго-Восточной Азии”.

Плавучие солнечные фермы не только решают эту проблему, но и могут быть более эффективными. Как уже указывал Sunseap, вода под панелями сохраняет их прохладными, когда они подвергаются сильному солнечному свету. Более холодные поверхности могут помочь солнечным панелям быть на 5-15% более эффективными, чем их наземные аналоги.

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