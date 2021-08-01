В НАСА сообщили о "кувырках" МКС из-за модуля "Наука"

Международная космическая станция (МКС) совершила "кувырки" из-за неполадок в работе модуля "Наука". Об этом в Twitter сообщил руководитель полётов Национального управления по астронавтике США (НАСА) Зебулон Сковилл.

По его словам, МКС совершила 1,5 оборота в одну сторону и полоборота в другую. Ранее в НАСА заявили, что поворот МКС составил всего 45 градусов.

"Выполнено почти 1,5 оборота в одну сторону и 0,5 оборота по тангажу в обратную", — написал Сковилл.

Внештатная ситуация на МКС возникла 29 июля после стыковки со станцией модуля "Наука". Через три часа в работе программы произошёл сбой, из-за чего двигатели модуля включились самостоятельно, когда этого никто не ожидал.

Станция из-за включения двигателей развернулась.

В нужное положение МКС вернули при помощи двигателей модуля "Звезда" и корабля "Прогресс".

Никто из экипажа во время "манёвров" не пострадал, работа продолжилась в прежнем режиме. Вместе с тем, на МКС периодически происходят происшествия.

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