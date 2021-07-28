На Москву надвигается циклон "Дирк", который затопил половину Европы

Москва только оправилась от аномальной жары, но теперь на столицу надвигается циклон, который затопил половину Европы. Сегодня в регионе будут мощные дожди и грозы. Также синоптики сообщают о сильном ветре со скоростью 10 метров в секунду.

Сотрудник центра погоды Fobos предупредил, что в июле к России приблизиться циклон "Дирк". Из-за него затопило Германию, Нидерланды, Бельгию. Кроме того, из Китая поступали видео, на которых люди умирали на улицах и в метро.

Специалист подчеркнул, что вечером за несколько часов в Москве выпадет пятая часть месячной нормы осадков. Ливини продлятся как минимум до конца июля.

Ранее из-за наводнений в Европе погибли более 500 человек, примерно столько же пропали без вести. Ущерб от стихии расценивают в миллиарды евро. Метеорологи били тревогу, но к ним не прислушались.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.