Специалисты самарского стартапа "МОСТОВАЯ 2.0". работают над созданием нового дорожного покрытия, благодаря которой можно будет заменить асфальт и тротуарную плитку, сообщили в интервью RT в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Особенность нового покрытия в том, что для его укладки не требуется тяжёлая спецтехника. Кроме того, асфальт по новой технологии можно укладывать круглосуточно. Ещё один плюс нового покрытия в том, что оно самоочищающееся: на нём не образуются наледь и лужи.
В это покрытие можно встраивать коммунальные и электрические магистрали, а также обогрев, освещение, сигнализацию, микрогенерацию электричества и парковочные датчики.
Уникальная технология будет представлена на интенсиве "Архипелаг 2121".
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