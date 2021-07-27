В России разрабатывают новое покрытие для замены асфальта

Специалисты самарского стартапа "МОСТОВАЯ 2.0". работают над созданием нового дорожного покрытия, благодаря которой можно будет заменить асфальт и тротуарную плитку, сообщили в интервью RT в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Особенность нового покрытия в том, что для его укладки не требуется тяжёлая спецтехника. Кроме того, асфальт по новой технологии можно укладывать круглосуточно. Ещё один плюс нового покрытия в том, что оно самоочищающееся: на нём не образуются наледь и лужи.

В это покрытие можно встраивать коммунальные и электрические магистрали, а также обогрев, освещение, сигнализацию, микрогенерацию электричества и парковочные датчики.

Уникальная технология будет представлена на интенсиве "Архипелаг 2121".

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