Искусственный интеллект обнаружил 14 тыс. нарушений на ЕГЭ в этом году

Искусственный интеллект, который разработал "Ростелеком", обнаружил около 14 тысяч нарушений за время проведения ЕГЭ в этом году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Технология анализа с применением нейросети в режиме реального времени фиксировала подозрительную активность, отправляла данные о нарушениях наблюдателю, затем модератору. ИИ онлайн фиксировал видео из 2921 аудитории и создавал архивы из 37586 аудиторий.

Человек может наблюдать за четырьмя аудиториями, в то время как нейросеть ограничивает лишь число задействованных аппаратов.

В будущем за наблюдение во время экзамена станет отвечать только нейросеть. Человек же нужен лишь для подтверждения нарушений, которые она выявила.

Ранее в интервью для Pravda. Ru член Общественной палаты по образованию профессор Яков Турбовский сообщал, что Единый государственный экзамен не проверяет знания ребёнка. Эксперт подчеркнул, что учение не воспринимают как подготовку к жизни, набор знаний, который позволяет определиться, что хочет ученик.

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