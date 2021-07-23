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Климатологи предсказывают рост числа смерчей на юге России и в Москве

Наука » Экология » Природа

Из-за климатических изменений смерчи в обозримом будущем могут стать привычным явлением, как для юга России, так и для Москвы, заявил в интервью URA. RU ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.

С мнением коллеги согласен и начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок. Он также утверждает, что со временем смерчи и природные катаклизмы будут происходить чаще, поэтому нужно адаптироваться к изменяющимся условиям среды.

Глобальное потепление — это результат деятельности людей, и учёные пока не знают, что с этим делать.

 

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Гнев природы... Смерчи и торнадо!
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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