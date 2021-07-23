В Москве фестиваль Geek Picnic впервые пройдёт на теплоходе

Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic первый раз состоится на теплоходе, который поплывёт по Москве-реке. Мероприятия пройдут 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Изначально организаторы собирались провести фестиваль в Парке Горького, но из-за санитарных ограничений решили выбрать как локацию корабль. Камерный формат позволит комфортнее прогрузиться в атмосферу.

В программе:

митапы,

круглые столы,

ярмарки вакансий,

дискуссии,

лекции,

тренинги с искусственным интеллектом,

открытый микрофон.

Тема этого года — восстановление, выход из кризиса.

Также на корабле будет работать киберзагс с роботом Алексом, VR и AR зоны. В лаундж-зоне с кальяном и в фуд-кортах заказы примут роботы-официанты. Ещё организаторы обещают танцы до рассвета.

Фестиваль на теплоходе имеет возрастное ограничение 18+.

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