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Натан Эйсмонт оценил полёт Джеффа Безоса в космос

Наука » Экология » Космос

20 июля американский миллиардер Джефф Безос в компании с другими космическими туристами совершил полёт в космос на суборбитальном корабле New Shepard, принадлежащем его компании Blue Origin.

Натан Эйсмонт оценил полёт Джеффа Безоса в космос

Это событие в интервью изданию Pravda. Ru прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Космос, конечно, они увидели. В этом нет никаких сомнений, потому что это действительно та высота, с которой космос можно увидеть именно таким, каким его видят профессиональные космонавты.

Однако считать это туристической поездкой в традиционном понимании всё же нельзя. Но в любом случае это новый вид туризма. Наверное, его даже можно назвать экстремальным. Хотя по сравнению с альпинизмом космический туризм более безопасный.

Комплекс ощущений, который получили космические туристы, похож на тот, что испытывают космонавты: они увидели чёрное небо, побывали в состоянии невесомости, испытали перегрузки.

Иными словами, у них были все те ощущения, которые профессиональные космонавты получают при старте.

Однако, полёт Безоса не был орбитальным. Орбитальный означает, что мы вышли на орбиту спутника. Но об этом в данном случае речи не идёт. Однако все остальные ощущения туристы получили в полном объёме", — заключил эксперт.

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Миллиардер Джефф Безос летит в космос. Прямая трансляция суборбитального полета Blue Origin
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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