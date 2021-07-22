20 июля американский миллиардер Джефф Безос в компании с другими космическими туристами совершил полёт в космос на суборбитальном корабле New Shepard, принадлежащем его компании Blue Origin.

Это событие в интервью изданию Pravda. Ru прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Космос, конечно, они увидели. В этом нет никаких сомнений, потому что это действительно та высота, с которой космос можно увидеть именно таким, каким его видят профессиональные космонавты.

Однако считать это туристической поездкой в традиционном понимании всё же нельзя. Но в любом случае это новый вид туризма. Наверное, его даже можно назвать экстремальным. Хотя по сравнению с альпинизмом космический туризм более безопасный.

Комплекс ощущений, который получили космические туристы, похож на тот, что испытывают космонавты: они увидели чёрное небо, побывали в состоянии невесомости, испытали перегрузки.

Иными словами, у них были все те ощущения, которые профессиональные космонавты получают при старте.

Однако, полёт Безоса не был орбитальным. Орбитальный означает, что мы вышли на орбиту спутника. Но об этом в данном случае речи не идёт. Однако все остальные ощущения туристы получили в полном объёме", — заключил эксперт.