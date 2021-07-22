Правительство Бурятии вместе с учёными подготовило проект с целью уменьшить содержание вредных веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба властей.
В Улан-Удэ реконструируют сеть электроснабжения, обеспечат население газом, переведут работу угольных котельных на использование бездымного топлива. Кроме того, по плану - обновление транспорта, строительство новой дорожной системы. Власти намерены создать возможности для мониторинга, озеленить городское пространство.
Проект утвердят в Москве. Его авторы надеются, что Улан-Удэ включат в нацпроект "Экология", и город получит финансирование мероприятий. Работа национального проекта состоит из пяти направлений:
Ранее Pravda. Ru писала, как британские учёные придумали превращать пластик в ванилин. Новый способ мусоропереработки обеспечит модифицированная кишечная палочка. Она не вызывает кишечные инфекции и не нанесёт вред природе, а преобразует пластик в полезное вещество — ванилин.
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