В Бурятии создали проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу

Правительство Бурятии вместе с учёными подготовило проект с целью уменьшить содержание вредных веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба властей.

В Улан-Удэ реконструируют сеть электроснабжения, обеспечат население газом, переведут работу угольных котельных на использование бездымного топлива. Кроме того, по плану - обновление транспорта, строительство новой дорожной системы. Власти намерены создать возможности для мониторинга, озеленить городское пространство.

Проект утвердят в Москве. Его авторы надеются, что Улан-Удэ включат в нацпроект "Экология", и город получит финансирование мероприятий. Работа национального проекта состоит из пяти направлений:

отходы,

вода,

воздух,

природа и животные,

производственные технологии.

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