Сбербанк и девелоперы "Инград" создадут в Москве "умные дома"

Сбер и девелоперы "Инград" планируют создать в столице "умные дома". Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

По его словам, специалисты реализуют идею инновационного квартала бизнес-премиум-класса под названием "Foriver". В планах создать единую автоматизированную систему. Она гарантирует жителям безопасность, единое цифровое пространство.

"Сбербанк-телеком" спроектирует и поставит технологические сервисы "Умный город". Вице-президент компании Вячеслав Цыбульников отметил, что проект снизит оплату услуг ЖКХ, повысит продажи девелоперов и позволит им позаботиться об экологии, сэкономить ресурсы.

Ранее Pravda.Ru писала о системе "умный дом". Среди ее функций: безопасность, управление климатом, освещение, управление шторами и развлечения. Также журналисты выяснили стоимость "умного дома", из чего она состоит.

Благодаря новым технологиям можно управлять "умным домом" с помощью голоса из каждой комнаты, узнавать содержимое своего холодильника, стоя в проходе супермаркета, начать просмотр фильма в гостиной, а затем досмотреть кино на потолке спальни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.