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Сбербанк и девелоперы "Инград" создадут в Москве "умные дома"

Наука » Технологии

Сбер и девелоперы "Инград" планируют создать в столице "умные дома". Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Сбербанк и девелоперы "Инград" создадут в Москве "умные дома"

По его словам, специалисты реализуют идею инновационного квартала бизнес-премиум-класса под названием "Foriver". В планах создать единую автоматизированную систему. Она гарантирует жителям безопасность, единое цифровое пространство.

"Сбербанк-телеком" спроектирует и поставит технологические сервисы "Умный город". Вице-президент компании Вячеслав Цыбульников отметил, что проект снизит оплату услуг ЖКХ, повысит продажи девелоперов и позволит им позаботиться об экологии, сэкономить ресурсы.

Ранее Pravda.Ru писала о системе "умный дом". Среди ее функций: безопасность, управление климатом, освещение, управление шторами и развлечения. Также журналисты выяснили стоимость "умного дома", из чего она состоит.

Благодаря новым технологиям можно управлять "умным домом" с помощью голоса из каждой комнаты, узнавать содержимое своего холодильника, стоя в проходе супермаркета, начать просмотр фильма в гостиной, а затем досмотреть кино на потолке спальни.

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С чего начинается умный дом? | Индустрия 4.0
Автор: Евгения Васильева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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