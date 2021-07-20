Климатолог предрёк рост числа наводнений в Европе

В июле на Германию, Австрию и Бельгию обрушились сильные ливни, из-за которых в этих странах начались наводнения. В будущем такие природные явления будут встречаться чаще, заявил в интервью Телеканалу "360" заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семёнов.

Масштаб бедствия можно минимизировать, если готовится к этому заранее.

"Случится катастрофа или нет, это больше зависит от готовности властей, инфраструктуры, чрезвычайных служб и так далее. Такие продолжительные осадки, которые могут привести к наводнениям, будут встречаться в будущем чаще", — пояснил климатолог.

В результате проведённых исследований выяснилось, что потепление Средиземного моря, откуда часто приходят такие циклоны, которые, например, провоцировали наводнения на Дунае, несут больше влаги, что приводит к сильным ливням.

Поэтому нужно заранее оценивать масштаб возможных бедствий и количество осадков и заранее готовить инфраструктуру — русла рек, ливневую канализацию и т. д.

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