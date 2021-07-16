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Режиссёр "оживил" покойного шеф-повара для съёмки в документальном кино

Наука » Технологии

Создатель фильма использовал искусственный интеллект для озвучки некоторых фраз, которые никогда не были сказаны погибшим американским шеф-поваром — только написаны. Всё ради того, чтобы почтить его память. Это не в первый раз, когда речь человека имитирует ИИ. Например, Microsoft стала мыслить уже более глобально и запатентовала технологию оцифровки личности, чтобы потом превратить человека в послушного чат-бота.

Режиссёр "оживил" покойного шеф-повара для съёмки в документальном кино

Однако оскароносный режиссёр Морган Невилл, по всей видимости, преследовал благородные цели при создании фильма-биографии, посвящённого погибшему три года назад Энтони Бурдену

  • шеф-повару,
  • писателю,
  • путешественнику-документалисту,
  • телеведущему.

Так, Невилл поделился необычным подходом к съёмке своей новой документальной картины Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain изданию The New Yorker.

ИИ сказал фразу, как Бурден

Режиссёру было необходимо озвучить всего лишь три цитаты Энтони Бурдена. Для этого он обратился к четырём различным компаниям, которые специализируются на программном обеспечении, чтобы создать ИИ, или дипфейк для фильма. В итоге одна согласилась сделать ИИ-модель голоса шеф-повара. Основой выступили более 10 часов аудиозаписей из ТВ, радио, подкастов и аудиокниг с Бурденом.

"Вы успешны, и я успешен, и мне интересно: вы счастливы?" — одна из трёх цитат, которые озвучил ИИ в фильме

По всей видимости, он читает часть своего же электронного письма, который Бурдена отправил другу. Режиссёр спросил мнение и у семьи шеф-повара по поводу использования ИИ для озвучки его фраз, они сказали, что Тони был бы не против этого.

Режиссёр Морган Невилл
Режиссёр Морган Невилл

"Если вы посмотрите фильм, то кроме той упомянутой вами строчки, вы вряд ли поймёте, какие еще фразы были произнесены ИИ, и вы их не узнаете", — утверждает режиссёр фильма в интервью The New Yorker

Мировой показ фильма стартовал уже сегодня. Над ним работал Морган Невилл, который в 2014 году получил "Оскар" от Американской киноакадемии в номинации "Лучший документальный фильм" за картину "В двух шагах от славы". Сам Энтони Бурден покончил жизнь самоубийством в гостиничном номере отеля в 2018 году, ему был 61 год. Первый кусочек славы шеф-повар распробовал только после выхода его книги "О еде: строго конфиденциально" — она стала бестселлером.

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Трейлер фильма Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain
Автор: Александр Тарасов, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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