В Москве ожидается похолодание на 10 градусов

Сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объявил о понижении температуры на 10 градусов после первой половины июля. Температура составит 20 градусов. Изменения будут уже в понедельник.

Евгений Тишковец объяснил, что на следующей неделе воздушные массы сменятся, вернутся нормальные погодные показатели.

Ранее заместитель руководителя "Мосэкомониторинга" Евгений Никитич сообщил о загрязнении воздуха. Из-за аномального зноя около проезжей части эксперты зафиксировали повышенное содержание вредных веществ.

К опасным природным условиям относится не только жара, но и сильные дожди. 15 июля из-за ливня затопило аэропорт "Шереметьево". В Мытищах жители застали смерч. Сильный ветер повредил машины и повалил 20 деревьев.

Сегодня,16 июля, в Москве все ещё 32 градуса тепла и грозы. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.