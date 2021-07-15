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Технология 5G обретает популярность гораздо быстрее, чем 4G

Наука » Технологии » Связь

Согласно статистике аналитической фирмы Counterpoint Technology Market Research, выручка от смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения составило 69% с начала 2021 года. Существенно подстегнуть тренд на внедрение 5G помогла — Apple. И это несмотря на то, что 5G может негативно влиять на работу пассажирских самолётов — вызывая гораздо больше авиакатастроф.

Технология 5G обретает популярность гораздо быстрее, чем 4G

Отмечается, что 5G-устройства не просто генерируют сейчас больше половины всей мировой выручки от продаж смартфонов, но и продаются почти в 6 раз лучше, чем в начале прошлого года. Тогда доля мировых продаж смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения равнялась всего 7%, а уже в 2021 составила 39% — несмотря на пандемию.

Как полагают аналитики компании, особую роль в возросшей популярности сыграл выход iPhone 12 в конце прошлого года — первого смартфона Apple с поддержкой 5G. По доле выручки от продаж смартфонов с этой технологией купертиновская компания лидирует с 53%, оставляя далеко позади Samsung и Vivo, которые пытаются угнаться со своей скромной долей в 14%. Однако, что касается количества продаваемых смартфонов, то тут у конкурентов есть небольшой шанс приблизиться к Apple с 34%.

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Стоит упомянуть, что в статистике полностью отсутствует другой крупный производитель смартфонов — Huawei. Хотя основной страной для сбыта 5G-устройств остаётся сам Китай.

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Страсти вокруг 5G: правда и вымысел о пятом поколении мобильной связи
Автор: Александр Тарасов, Куратор: Владимир Губарев
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