Брэнсон вернулся с орбиты, полный планов и бизнес-идей

После успешного полета в космос на борту корабля SpaceShipTwo VSS Unity британский миллиардер Ричард Брэнсон обнародовал свои амбициозные планы на будущее, которые включают — ни много, ни мало — намерение "когда-либо построить отель на Луне".

"Если мы когда-нибудь построим отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или если мы позволим моим детям это сделать, это нужно будет увидеть. Но это еще одна мечта, которую, если у меня будет время в моей жизни, я хотел бы когда-нибудь осуществить", — сказал он, выступая в информационном агентстве PA.

70-летний бизнесмен назвал" славной" первую "поездку к звездам", совершенную 11 июля. По его словам, это был "более экстремальный опыт, чем я мог себе представить".

Корабль был поднят в космос, достигнув 89 километров высоты. Исторический полет длился 90 минут.

"Это была мечта всей жизни. Мечты не очень часто становятся реальностью, и это было просто замечательно: все, о чем я мог мечтать, произошло (…), как будто время замедляется, и все оказывается более экстремальным, чем можно было бы ожидать", — признался Брэнсон.

Брэнсон рассказал, что его компания планирует "построить гораздо больше космических кораблей", что поможет снизить стоимость туристических полетов в космос.

Напомним, что глава Роскосмоса надеется, что русские миллионеры вдохновятся примером британского "коллеги":

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