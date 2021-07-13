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Стратегическая проблема: в РАН сообщили о бегстве молодых ученых из науки

Наука

Во вторник на сайте Российской академии наук был опубликован доклад о реализации государственной научно-технической политики в России. И судя по докладу, проблем в российской наук куда больше, чем достижений.

Стратегическая проблема: в РАН сообщили о бегстве молодых ученых из науки

В частности, в докладе отмечается, что около 30-50 процентов молодых людей уходят из науки в начале карьеры в более доходные сферы экономики. То есть, по сути, Россия теряет практически половину подготовленных кадров в научной сфере.

При этом в аспирантуру по окончании вузов поступают 2-2,5 процентов выпускников. И половина из них ее успешно заканчивает. Аспирантуры России выпускают до одного процента подготовленных для научной деятельности работников от общей численности российской молодежи.

И это очень неплохой показатель, поскольку, как отмечается в докладе, "это больше простого уровня воспроизводства кадров на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (0,76 процента от экономически активного населения)".

Однако затем начинаются проблемы, ибо в первое десятилетие пребывания в научной сфере от 30 до 50 процентов молодых людей (по разным оценкам) уходят из науки в более доходные сферы экономики.

Еще одна проблема — высокие миграционные настроения части выпускников ведущих отечественных вузов. До 20 процентов от общей численности студентов. Это очень много.

Россия в несколько раз отстает от ведущих стран по затратам на исследования и разработки в расчете на одного исследователя. В нашей стране этот показатель составляет сумму эквивалентную 110,2 тысячам долларов США. В то время как в Соединенных Штатах этот показатель составляет 382,7 тысячи долларов. При этом американцев опережает Швейцария 405,5 тысяч долларов. В Германии — 325,8 тысяч, в Австрии — 321,7 тысячи.

При этом, если увеличить финансирование до 0,4 процента ВВП, то к 2026 году Россия сможет выйти на уровень таких государств, как Южная Корея, США или Израиль. Сейчас госфинансирование фундаментальных научных исследований составляет 0,19 процента.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Владимир Губарев
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