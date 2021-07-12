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Нейросеть "Яндекса" стала учитывать данные пользователей для прогноза погоды

Наука » Технологии

Компания "Яндекс" запустила новую технологию прогноза погоды — Meteum 2.0. Это первая подобная в мире система, которая обучается не только по данным метеостанций, но и по сообщениям пользователей. "Яндекс" уже давно внедряет "умные" технологии в своих продукты. Ранее, например, компания начала доставлять еду из ресторанов с помощью робота-курьера, правда, только в отдельных районах Москвы.

Нейросеть "Яндекса" стала учитывать данные пользователей для прогноза погоды

Однако после запуска Meteum 2.0, данные пользователей смогли улучшить краткосрочный прогноз осадков на "Яндекс.Погоде" на 20% по всей стране, утверждают в компании. Особенно сильно информация от рядовых пользователей повлияла на Урал, Сибирь и Дальний Восток — там не установлены метеорологические радары.

"Пользователи могут подтверждать или опровергать то, что видят в приложении. Машинный интеллект учитывает такие сообщения и моментально уточняет прогноз", — сообщают в "Яндексе"

Отмечается, что пользователи ежедневно отправляют больше миллиона сообщений об осадках. Поэтому в компании и решили полноценно задействовать эти данные, используя для расчёта модели машинного обучения на базе CatBoost и нейронных сетей. До этого в "Яндекс.Погоде" пользователи тоже могли сообщать о погоде за окном, но поступающая информация учитывалась только для проверки качества прогноза — и не более.

Вместе с тем теперь принимаются данные радаров и спутниковых снимков — ранее использовались всего три модели прогноза, теперь их стало пять.

Первую версию Meteum "Яндекс" запустил ещё в 2015 году, там также для обработки данных использовались нейросети, но в нём не учитывались показания от пользователей.

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Откуда в смартфоне берётся прогноз погоды?
Автор: Александр Тарасов, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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