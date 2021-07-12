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Глава Google Inc предупреждает об угрозах свободе Интернета

Наука » Технологии » Интернет

Свободный и открытый интернет подвергается нападкам в странах по всему миру, предупредил глава Google Inc Сундар Пичаи.

Глава Google Inc предупреждает об угрозах свободе Интернета

По его словам, многие страны ограничивают поток информации, и эта модель часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

"Многие избиратели в поляризованных демократиях хотели бы, чтобы большие технологии замедлились. Но это невозможно, поскольку норма современной жизни — ускорение. Сейчас сама история ускоряется", — говорит Пичаи.

Ярким примером, подтверждающим выводы руководителя техногиганта, является Китай.

"Китайская модель интернета — очень авторитарная, ориентированная на слежку. Свободный и открытый интернет там подвергается нападкам — ни один из наших (Google) основных продуктов и услуг не доступны в Китае.

Поскольку законодатели и регулирующие органы оказались медленными, неэффективными и легко лоббируемыми, а пандемия заняла много места, — прямо сейчас демократический Запад в значительной степени движется в сторону этой модели".

Пичаи уверен, что в течение следующей четверти века в нашем мире произойдут еще две революции: искусственный интеллект и квантовые вычисления.

"Я рассматриваю ИИ как самую глубокую технологию, которую человечество когда-либо разработает и над которой будет работать, — сказал он. — Искусственный интеллект — это, по сути, попытка воспроизвести человеческий интеллект в машинах. Различные системы ИИ уже лучше решают определенные виды проблем, чем люди".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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