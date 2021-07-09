Российский врач имплантировал 5 микрочипов в руки, чтобы сделать жизнь проще

Александр Волчек, акушер-гинеколог из Новосибирска, имплантировал микрочипы себе в руку.

Теперь он может ладонью открывать двери, которые используют электронные ключи, платить в транспорте, хранить информацию и совершать покупки без кредитной карты.

Первый чип 40-летний врач поместил под кожу несколько лет назад. Крошечный кусок микросхемы давал ему быстрый доступ к подъемникам горнолыжного курорта. Сейчас у Александра Волчека есть пять чипов размером 2 x 12 миллиметров: два в правой руке (один из них находится на среднем пальце) и три в левой ладони.

Мужчина уверяет, что его жизнь стала проще и удобнее с чипами. Перед операцией врач вынимает необходимое устройство, используя специальные программы на компьютере. Он также помещает их под кожу сам, с помощью большого шприца с толстым инжектором.

Родственники новосибирского доктора поддерживают его идею. Супруга также установила чип, после чего перестала беспокоиться о потере ключей от дома или рабочих пропусков.

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