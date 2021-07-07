На свидание со справкой о вакцинации: россияне боятся встречаться с непривитыми

Аналитики "Лаборатории Касперского" провели опрос, который показал, что больше 25% россиян не согласятся на свидание с человеком, который не привился от COVID-19 и не имеет антител.

Исследование среди 18 тысяч пользователей сервисов для онлайн-знакомств провело агентство Sapio в июне этого года. Также выяснилось, что в этом году 45% пользователей сервисов знакомств общаются только в интернете. Стоит отметить, что до пандемии этот показатель был в два раза ниже (24%), сообщает сайт Москва 24.

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, можно ли спрашивать о сертификате о вакцинации или справку о наличии антител к COVID-19 перед свиданием.

"С позиции этикета это абсолютно неуместно. Но уточнить, например, о наличии QR-кода можно в ситуации, когда кто-то кого-то приглашает в ресторан. Это делается не потому, что "я вас боюсь", а потому что нужно позаботиться о том, чтобы попасть в конкретный зал: может, на веранде не будет мест или синоптики передавали дождь. Только с этой точки зрения", — пояснила она.

Всё, что касается вопросов здоровья, - табуированная тема, поэтому такого рода вопросы задавать не стоит.

Если же человек панически боится заразиться, то ему лучше избегать контактов в людьми.

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