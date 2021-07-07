Экологи из Чешского университета естественных наук в Праге опубликовали в британском научном издании Journal of Experimental Biology свои неутешительные результаты исследования. По их мнению, в этом виноваты сами люди, выбрасывающие бытовые отходы, которые не поддаются очищению. В частности, присутствует концентрация метамфетамина и схожих наркотиков, которые содержатся в сточных водах крупных городов.
Подобный интерес учёных вполне объясним. Ещё в 2018 году иные исследователи обнаружили в южноафриканских сточных водах следы героина и кокаина, которые вызывали проблемы со здоровьем у местного населения. Подобной проблемой страдают и развитые страны. Так, в пригороде Нью-Йорка ученые также находили следы кокаина и морфия в воде — они не прошли обработку в очистном сооружении.
Для того чтобы выяснить, как наркотики влияют на поведение форели, учёные измерили концентрацию подобных веществ в реках и озёрах, которые прилегают к крупным европейским городам. Затем исследователи заполнили аквариум водой с похожей концентрацией веществ и запустили туда 60 особей форели-кумжи. На протяжении порядка восьми недель экологи изучали поведение рыб.
После этого их отправили в аквариум с чистой водой. Тут и проявились последствия ломки: форель мало двигалась, если сравнивать с сородичами, которые находились в аквариуме с незагрязнённой водой. Экологи полагают, что это признак того, что рыба испытывала стресс и беспокойство, которые характерны для наркотической зависимости. Кроме того, рыба стремилась переплыть в ту часть аквариума, где была наибольшая концентрация наркотиков.
Чешские учёные утверждают, что это не самые страшные последствия наркотической зависимости рыб. Они могут затмить основополагающие функции для выживания всей популяции — добывание пищи и инстинкт размножения.
"Подобное загрязнение может изменить функционирование целых экосистем, так как неблагоприятные последствия имеют значение как на индивидуальном, так и на популяционном уровне", — предупреждает Павел Горький (Pavel Horký), один из участников исследования
Ранее Pravda. Ru побеседовала с доктором технических наук Михаилом Болговым о проблеме нехватки чистой воды и о том, как её решить. Так, исходя из данных Счётной палаты, в России около 30-40% населения пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормативам.
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