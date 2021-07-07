Чешские учёные выявили зависимость к наркотикам у форели

Экологи из Чешского университета естественных наук в Праге опубликовали в британском научном издании Journal of Experimental Biology свои неутешительные результаты исследования. По их мнению, в этом виноваты сами люди, выбрасывающие бытовые отходы, которые не поддаются очищению. В частности, присутствует концентрация метамфетамина и схожих наркотиков, которые содержатся в сточных водах крупных городов.

Подобный интерес учёных вполне объясним. Ещё в 2018 году иные исследователи обнаружили в южноафриканских сточных водах следы героина и кокаина, которые вызывали проблемы со здоровьем у местного населения. Подобной проблемой страдают и развитые страны. Так, в пригороде Нью-Йорка ученые также находили следы кокаина и морфия в воде — они не прошли обработку в очистном сооружении.

Как себя ведёт форель-наркоманка

Для того чтобы выяснить, как наркотики влияют на поведение форели, учёные измерили концентрацию подобных веществ в реках и озёрах, которые прилегают к крупным европейским городам. Затем исследователи заполнили аквариум водой с похожей концентрацией веществ и запустили туда 60 особей форели-кумжи. На протяжении порядка восьми недель экологи изучали поведение рыб.

После этого их отправили в аквариум с чистой водой. Тут и проявились последствия ломки: форель мало двигалась, если сравнивать с сородичами, которые находились в аквариуме с незагрязнённой водой. Экологи полагают, что это признак того, что рыба испытывала стресс и беспокойство, которые характерны для наркотической зависимости. Кроме того, рыба стремилась переплыть в ту часть аквариума, где была наибольшая концентрация наркотиков.

"Подобное загрязнение может изменить функционирование целых экосистем"

Чешские учёные утверждают, что это не самые страшные последствия наркотической зависимости рыб. Они могут затмить основополагающие функции для выживания всей популяции — добывание пищи и инстинкт размножения.

"Подобное загрязнение может изменить функционирование целых экосистем, так как неблагоприятные последствия имеют значение как на индивидуальном, так и на популяционном уровне", — предупреждает Павел Горький (Pavel Horký), один из участников исследования

Ранее Pravda. Ru побеседовала с доктором технических наук Михаилом Болговым о проблеме нехватки чистой воды и о том, как её решить. Так, исходя из данных Счётной палаты, в России около 30-40% населения пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормативам.

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