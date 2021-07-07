Американская компания Nvidia в партнёрстве с AstraZeneca и GlaxoSmithKline, создала в Великобритании Cambridge-1 — это один из самых мощных суперкомпьютеров в мире. Он вплотную приблизился к недавнему японскому лидеру — суперкомпьютеру Fugaku. Последний ранее обогнал американский Summit, оказавшись мощнее почти в три раза.
Cambridge-1 будет использоваться для помощи учёным в поиске лечения таких болезней, как
При создании суперкомпьютера Nvidia также сотрудничала с больницей Гая и больницей Святого Томаса, а также Королевским колледжем Лондона.
Американская компания вложила в разработку нового суперразума — $100 млн. В итоге по мощности он приблизился к японскому Fugaku. Производительность Cambridge-1 составляет более 400 петафлопс, что позволяет ему занять 41 место в международном проекте "ТOP-500" среди самых высокопроизводительных суперкомпьютеров в мире.
Nvidia также заявила, что Cambridge-1 начали разрабатывать ещё до покупки британского производителя чипов ARM в сентябре прошлого года.
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