Российские хакеры из группы Cozy Bear, подчиняющиеся правительству, взломали компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США.
Такое заявление опубликовало ИА Bloomberg со ссылкой на "двух человек, знакомых с этим вопросом".
Напомним, эту же самую группу — "Уютный Мишка" — в 2016 году обвиняли во взломе серверов демократов и девяти правительственных учреждений Соединённых Штатов в декабре прошлого года. Доказательств ни в одном случае не было предоставлено.
"Неизвестно, какие данные хакеры просмотрели или украли, если вообще что-то украли. Представитель RNC во вторник отрицал, что их системы были взломаны, — пишет издание. — Атака на RNC вкупе с недавней атакой вымогателей является серьезной провокацией для президента Джо Байдена, который предупредил президента России Владимира Путина о кибератаках на саммите 16 июня".
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