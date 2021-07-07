Bloomberg: российские хакеры влезли на сервер республиканской партии

Российские хакеры из группы Cozy Bear, подчиняющиеся правительству, взломали компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США.

Такое заявление опубликовало ИА Bloomberg со ссылкой на "двух человек, знакомых с этим вопросом".

Напомним, эту же самую группу — "Уютный Мишка" — в 2016 году обвиняли во взломе серверов демократов и девяти правительственных учреждений Соединённых Штатов в декабре прошлого года. Доказательств ни в одном случае не было предоставлено.

"Неизвестно, какие данные хакеры просмотрели или украли, если вообще что-то украли. Представитель RNC во вторник отрицал, что их системы были взломаны, — пишет издание. — Атака на RNC вкупе с недавней атакой вымогателей является серьезной провокацией для президента Джо Байдена, который предупредил президента России Владимира Путина о кибератаках на саммите 16 июня".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.