Энтузиаст создал софт, который в реальном времени анализирует, как часто чиновники смотрят в свой смартфон на работе. И самых активных, а точнее, нерадивых, искусственный интеллект автоматически публикует в Twitter- и Instagram-аккаунтах под названием The Flemish Scrollers ("Фламандские скроллеры").
Для обработки информации Дрис Депортер, создатель софта, использует ИИ с машинным обучением. Источниками выступают онлайн-трансляции заседаний на официальном YouTube-канале фламандского правительства Бельгии. Софт сам по лицам идентифицирует присутствующих в зале. А затем подсчитывает, сколько времени каждый из них потратил на использование смартфона, исходя из длительности самого заседания.
После перехода определённой черты — в социальных сетях появляется небольшое видео с наиболее "согрешившим" участником заседания. При отсутствии "живых" записей, искусственный интеллект берёт старые видео.
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