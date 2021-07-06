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Отлынивающих от работы чиновников может опознать ИИ

Наука » Технологии

Энтузиаст создал софт, который в реальном времени анализирует, как часто чиновники смотрят в свой смартфон на работе. И самых активных, а точнее, нерадивых, искусственный интеллект автоматически публикует в Twitter- и Instagram-аккаунтах под названием The Flemish Scrollers ("Фламандские скроллеры").

Отлынивающих от работы чиновников может опознать ИИ

Для обработки информации Дрис Депортер, создатель софта, использует ИИ с машинным обучением. Источниками выступают онлайн-трансляции заседаний на официальном YouTube-канале фламандского правительства Бельгии. Софт сам по лицам идентифицирует присутствующих в зале. А затем подсчитывает, сколько времени каждый из них потратил на использование смартфона, исходя из длительности самого заседания.

После перехода определённой черты — в социальных сетях появляется небольшое видео с наиболее "согрешившим" участником заседания. При отсутствии "живых" записей, искусственный интеллект берёт старые видео.

Бельгийский политик Барт Сомерс
Бельгийский политик Барт Сомерс
 
Ранее аналитики SuperJob назвали популярные профессии, которые исчезнут до 2030 года. По программам правительства России, к 2030-2040 году часть профессий планируют заменить на автоматику, беспилотники, информационные системы, а также ИИ. Работу могут потерять около 15 млн человек. Одновременно с этим растёт и спрос на специалистов по информационной безопасности и в области электронной торговли.

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Автор: Александр Тарасов, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
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