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В России заложили киль самого мощного ледокола в мире

Наука » Технологии

На российской верфи "Звезда" заложен киль ледокола "Лидер", который станет самым мощным в мире.

В России заложили киль самого мощного ледокола в мире

Об этом на встрече с Владимиром Путиным рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

По словам чиновника, строительство судна ведется на "грандиозной верфи" в городе Большом Камне Приморского края (Дальний Восток).

"Мы надеемся, что вы сможете увидеть это своими глазами на экономическом форуме во Владивостоке: уже заложен киль нового ледокола", — сказал президенту Борисов.

В апреле 2020 года компания Rosatomflot, которая является частью Агентства по атомной энергии страны (Росатом) и верфи Zvezdá заключили контракт на строительство первого ледокола, который должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году.

Всего до 2032 года планируется строительство трех таких кораблей — России нужен мощный ледокольный флот для развития Северного морского пути, альтернативного и гораздо более короткого пути к Суэцкому каналу для перевозки грузов между Азией и Европой.

  • Ледокол "Лидер" будет оснащен двумя ядерными реакторами РИТМ-400.
  • Он станет первым в мире судном такого класса, которое сможет прокладывать путь судам через российскую Арктику круглый год благодаря своей способности разбивать ледяные глыбы толщиной до четырёх метров.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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