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Топ-менеджер проговорился о роли Google в информшуме вокруг COVID-19

Наука » Технологии

Дэвид Файнберг, глава "отдела здравоохранения" Google, признал, что технический гигант подвергал цензуре информацию, о том, что "уханьский коронавирус" (COVID-19), возможно, возник в китайской лаборатории.

Топ-менеджер проговорился о роли Google в информшуме вокруг COVID-19

Файнберг, выступая на форуме The Wall Street Journal, на вопрос одного из репортеров, "почему Google цензурирует результаты поиска, связывающие китайский вирус с Уханьским институтом вирусологии", заявил, что цензура хороша для пользователей Google, поскольку она держит их "в безопасности” от "дезинформации".

"Если бы Google показывал людям результаты поиска без цензуры, это могло бы привести к тому, что мы не сочли бы авторитетной информацию”, — объяснил Файнберг (цитата Twisted. news).

"Авторитетная информация”, на которую ссылался Файнберг, была получена от главы Альянса EcoHealth Питера Дашака, который, как известно, вступил в сговор с Тони Фаучи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) для проведения незаконных исследований функции усиления коронавирусов летучих мышей в WIV, — пишет Twisted. news. — Еще в феврале 2020 года Дашак организовал письмо, которое было опубликовано в "Ланцете", утверждая, что нет никакой возможности, что вирус возник в китайской лаборатории. В письме такая идея называлась "теорией заговора". В тот момент не поверить "Ланцету" никто не решился.

К счастью, сейчас ситуация меняется по мере того, как появляется все больше откровений о том, как была организована и спланирована информационная кампания Фаучи, Дашаком и многими другими выгодополучателями от вируса.

Кстати, по словам Дашака, Google внесла финансовый вклад в это исследование вместе с американскими налогоплательщиками. Все эти люди и организации были заинтересованы в "китайском вирусе", поэтому они вступили в сговор друг с другом, чтобы продвигать планетарную повестку.

Google, по сути, посылал наличные деньги Дашаку и другим людям для проведения исследований коронавирусов, и именно так мы получили китайский вирус, поскольку деньги шли на изучение "рецепций, связанных с передачей патогенов с пандемическим потенциалом в высокоэкспонированных популяциях человека на животном человеческом интерфейсе”.

"Цель сегодня состоит в том, чтобы получить контроль над человеческим разумом и телом!” — написал один комментатор WND об истинной мотивации, стоящей за коронавирусом и информационной шумихой о его происхождении.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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