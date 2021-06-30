Инженеры из Сингапура разработали тараканов-разведчиков

В фильме Люка Бессона "Пятый элемент" была сцена, где таракана использовали в качестве шпиона. На спине насекомого закрепили системы связи и слежения, а оператор дистанционно управлял им. видя при этом изображение и звук в реальном времени. Для обоих этот эксперимент закончился печально.

Технологию, которую режиссёр придумал ещё в 1997 году, учёные смогли реализовать совсем недавно, и то не полностью.

Специалисты из Сингапура совместно с коллегами из Китая, Германии и Великобритании разработали гибридную "компьютерно-насекомую" систему для использования в поисковых операциях после стихийных бедствий.

Система "объединяет микротехнологию с естественными навыками живого мадагаскарского шипящего таракана". Это довольно крупные (до 10 см) насекомые. Их особенность в том, что у них нет крыльев, поэтому на их спине удобнее закрепить полезный груз, а именно "рюкзак", состоящий из определённых компонентов.

Что носит в "рюкзаке" таракан-робот

"Рюкзак" состоит из инфракрасной камеры, микросхемы связи, датчика CO2, микроконтроллера, флеш-накопителя и так далее.

С помощью электродов, закрепленных на антеннах насекомого, таракан ощущает запах феромонов и ориентируется в пространстве. Когда ему подают на них сигналы, он поворачивается в нужную сторону, сообщает сайт Москва 24.

Тараканом можно управлять не только в режиме ручного управления, но и автономно.

Таракан-спасатель

В процессе поиска выживших людей под завалами управлять тараканом-разведчиком с помощью джойстика будет невозможно, важно, чтобы насекомое могло вести поиски самостоятельно.

Землетрясение

Инженеры протестировали таракана. Они создали в лаборатории искусственный "завал" и размещали в нём человека, причём каждый раз в новом месте.

Система успешно справилась с задачей в 94% случаев.

Можно ли управлять человеком?

Искусственный интеллект

Учёные утверждают, что теоретически джойстиком можно управлять и человеком. Но для этого можно использовать транскраниальную магнитную стимуляцию, когда на моторную зону коры головного мозга воздействуют электромагнитными импульсами.

Однако сделать из человека управляемую марионетку невозможно. И, скорее всего, в ближайшие 50-70 это не удастся реализовать.

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