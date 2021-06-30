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Эксперт объяснил перебои со связью на "Прямой линии" Путина

Наука

В этому году "Прямая линия" президента России проходила в обновленном формате. Не было зала с людьми, которые могли задать вопрос главе государства. Не было корреспондентов в регионах, при помощи которых можно было бы обратиться к президенту.

Эксперт объяснил перебои со связью на "Прямой линии" Путина

Ставка была сделана на то, что наши соотечественники самостоятельно могут задать вопрос. При этом в ходе трансляции "Прямой линии" были заметны технические проблемы. Иногда не могли связаться с пожелавшими задать вопросу Владимиру Путину. А кроме того, не всегда можно было разобрать, что именно говорят дозвонившиеся на "Прямую линию".

Телеведущие сообщили, что проблемы связаны с ДДОС-атакой.

По словам аналитика ГК "Финам" Леонида Делицына, это вполне правдоподобное объяснение.

"ДДОС-атаки сегодня ведь не являются редкостью. Они осуществляются каждый день. Десятки, если не сотни тысяч компьютеров принимают участие в ДДОС-атаках, потому что зачастую это пользовательские компьютеры, которые заражены вирусами и активируются по команде, а не собственные компьютеры, допустим, злоумышленников", — сказал эксперт Pravda. Ru.

По словам Леонида Делицына, "ДДОС сегодня — это не какая-то редкость, это оружие, которое применяется ежедневно".

"Поэтому ничего удивительного в том, что на "Прямой линии" проверяли, выдержит ли. По-видимому, кто-то проверял, выдержит ли это "Прямая линия". Я ничего в этом удивительного не вижу", — сказал он.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Владимир Губарев
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