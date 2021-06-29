Астрономы выяснили, когда зажглись первые звёзды во Вселенной

Астрономам из Университетского колледжа Лондона удалось выяснить, когда появились первые звёзды во Вселенной.

Научное исследование опубликовано в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"Сегодня мы окружены триллионами звезд, но так было не всегда — когда-то Вселенная представляла собой лишь водородные облака, в которых не было звездного света", — сообщил ведущий автор исследования Ричард Эллис.

Учёные проанализировали данные, о самых далёких галактиках, полученные телескопами "Спитцер" и "Хаббл". Они установили возраст галактик по доле атомов водорода в оболочках их звёзд. Оказалось, что первые звёзды появились, когда возраст Вселенной составлял всего 250-350 млн лет, сообщает Planet Today.

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