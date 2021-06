Найден генетический брат вымершей 160 лет назад мыши

Считавшаяся исчезнувшей в середине XIX века мышь Гульда, была случайно найдена на отдалённых островах Западной Австралии, но уже под другим именем. Об этом сообщили австралийские учёные в своём новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Джунгари — так зовут далёкого родственника мыши Гульды. К выводу о том, что животные — родственники, пришли учёные Мельбурнского университета при сопоставлении ДНК 42 ныне ещё живущих и восьми уже исчезнувших видов грызунов.

В их числе был и геном Гульды, которая, предположительно, вымерла в 1856–1857 годах. Затем исследователи построили филогенетическое древо австралийских грызунов — тут уже учёные обнаружили поразительное генетическое сходство мыши Гульды и современной джунгари.

"Возрождение этого вида приносит хорошие новости на фоне исчезновения чрезмерно высокого числа местных грызунов, что составляет 41% числа всех млекопитающих с момента колонизации в 1788 году", — отмечает глава исследовательской группы учёных Эмили Ройкрофт.

В исследовании также отмечается, что основной причиной исчезновения этого вида грызунов оказались — люди. При колонизации континента европейцами, зверьки были уничтожены как силами самих людей, так и привезёнными с собой хищниками, в частности — кошками. И спустя почти 100 лет на континенте не осталось представителей вида Гульды. По оценкам специалистов, с начала европейской колонизации по 2019 год в Австралии исчезло не менее 34 видов млекопитающих.

Небольшие группы выживших грызунов вида джунгари сейчас находятся на западе Австралии, в заливе Шарк Бэй, за 4000 километров от изначального места проживания их генетического брата Гульды.

"Мы всё ещё теряем много биологического разнообразия здесь, в Австралии, и мы недостаточно заботимся о его защите", — заявляет Эмили Ройкрофт.

Ранее в прошлом году отмечалось, что из-за пожаров в Австралии полностью исчез вид дымчатых ложных мышей. Они обитали только в Австралии.