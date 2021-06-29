EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Парламент Украины одобрил формирование личной армии Зеленского
Диетолог назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике даже в жару
Эксперт рассказал об опоздании с дедолларизацией в России
Газманов прошёл вакцинацию и пристыдил антипрививочников
В Новой Зеландии разработали прибор для похудения, блокирующий челюсти
Важное и личное: глава РАН высказался о вопросе вакцинации
Режиссёр клипов певицы МакSим скончался от COVID-19
В РАН сообщили, что "индийский" штамм всё больше поражает детей
Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"

Найден генетический брат вымершей 160 лет назад мыши

Наука » Экология » Природа

Считавшаяся исчезнувшей в середине XIX века мышь Гульда, была случайно найдена на отдалённых островах Западной Австралии, но уже под другим именем. Об этом сообщили австралийские учёные в своём новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Найден генетический брат вымершей 160 лет назад мыши

Джунгари — так зовут далёкого родственника мыши Гульды. К выводу о том, что животные — родственники, пришли учёные Мельбурнского университета при сопоставлении ДНК 42 ныне ещё живущих и восьми уже исчезнувших видов грызунов.

В их числе был и геном Гульды, которая, предположительно, вымерла в 1856–1857 годах. Затем исследователи построили филогенетическое древо австралийских грызунов — тут уже учёные обнаружили поразительное генетическое сходство мыши Гульды и современной джунгари.

"Возрождение этого вида приносит хорошие новости на фоне исчезновения чрезмерно высокого числа местных грызунов, что составляет 41% числа всех млекопитающих с момента колонизации в 1788 году", — отмечает глава исследовательской группы учёных Эмили Ройкрофт.

В исследовании также отмечается, что основной причиной исчезновения этого вида грызунов оказались — люди. При колонизации континента европейцами, зверьки были уничтожены как силами самих людей, так и привезёнными с собой хищниками, в частности — кошками. И спустя почти 100 лет на континенте не осталось представителей вида Гульды. По оценкам специалистов, с начала европейской колонизации по 2019 год в Австралии исчезло не менее 34 видов млекопитающих.

Небольшие группы выживших грызунов вида джунгари сейчас находятся на западе Австралии, в заливе Шарк Бэй, за 4000 километров от изначального места проживания их генетического брата Гульды.

"Мы всё ещё теряем много биологического разнообразия здесь, в Австралии, и мы недостаточно заботимся о его защите", — заявляет Эмили Ройкрофт.

Ранее в прошлом году отмечалось, что из-за пожаров в Австралии полностью исчез вид дымчатых ложных мышей. Они обитали только в Австралии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Александр Тарасов, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
В Челябинской области выявили неизвестный штамм коронавируса
Парламент Украины одобрил формирование личной армии Зеленского
Меджлис Ирана гораздо серьёзней и влиятельней Госдумы
Диетолог назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике даже в жару
Эксперт рассказал об опоздании с дедолларизацией в России
Газманов прошёл вакцинацию и пристыдил антипрививочников
В Новой Зеландии разработали прибор для похудения, блокирующий челюсти
Тёмные времена: экономика США оказалась в непростом положении
Важное и личное: глава РАН высказался о вопросе вакцинации
Режиссёр клипов певицы МакSим скончался от COVID-19
Популярное
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
Здоровье и профилактика
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
Мир. Новости мира
Германия отказалась считать вакцинированными привитых "Спутником V"
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Василий Амирджанов Собянин вводит QR-коды и намекает на ревакцинацию Василий Амирджанов Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Новости Белоруссии
Первая российская авиакомпания отказалась от полётов над Белоруссией
Политика. Новости и аналитика
Путин объяснил, во что Пекин и Москва хотят превратить границу
Может ли начаться война из-за учений США, Украины и НАТО
Военные новости
Может ли начаться война из-за учений США, Украины и НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников