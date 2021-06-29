В Новой Зеландии разработали прибор для похудения, блокирующий челюсти

Университет Отаго в Новой Зеландии презентовал устройство, которое было названо "первым в мире для похудения", блокирующим челюсти. Аппарат DentalSlim Diet Control не позволяет употреблять твёрдую пищу, так как при его установке челюсти раскрываются только на 2 мм.

На верхнюю и нижнюю челюсти устанавливаются специальные крепления на болтах. Две части между собой соединяются магнитами таким образом, что широко раскрыть рот будет нельзя. DentalSlim Diet Control по утверждению разработчиков не мешает говорить и дышать. Также при его помощи можно употреблять жидкости.

"Участники испытания нового изобретения потеряли в среднем 6,36 кг за две недели", — заявляют новозеландские разработчики.

"Орудие для пыток"

Аппарат в соцсетях окрестили "орудием для пыток". Разработчиков раскритиковали за приспособление и призвали закрыть проект. Пользователи указали создателям, что к лишнему весу не всегда приводит излишнее употребление пищи.

Кроме того, в Сети считают, что подобные приспособления не могут быть использованы в XXI веке.

Новозеландским разработчиком пришлось оправдываться перед людьми. В университете Отаго заявили, что рассматривают аппарат как помощь при лечении по медицинским показаниям.

"Этот аппарат не предназначен для долгосрочной потери веса. Больше он для людей, которым нужна операция, но из-за лишнего веса они её сделать не смогут", — заявили в Новой Зеландии.