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Разработчик чипов для мозга рассказал о проекте в России

Наука » Технологии

Директор АНО "Лаборатория "Сенсор-Тех" Денис Кулешов в разговоре с Pravda.Ru рассказал об проекте по имплантации микрочипов в мозг человека.

Разработчик чипов для мозга рассказал о проекте в России

Ранее СМИ сообщили о программе правительства, по которой в России будет поддержано производство и установка чипов, позволяющих даже управлять какими-либо устройствами. В Сети многие восприняли информацию как программу по "массовому чипированию" россиян.

По словам Кулешова, всё намного сложнее, чем это представляют обыватели. В течение 10-15 лет вживлять чипы в мозг можно будет только по медицинским показателям. У "Сенсор-Тех" уже есть такой проект, который позволит восстановить зрение для полностью незрячих людей.

"В России мы в этом направлении достаточно далеко продвинулись. И недавно этот проект анонсировали на ПМЭФ. Эта история больше социальная и научная для помощи незрячим людям, но по своему направлению она, конечно, каким-то образом относится к тому, что сейчас заявляется от Академии наук и от МГУ. То есть мы используем действительно интерфейс и мозг компьютера для того, чтобы передать видеосигнал в головной мозг", — заявил Кулешов.

Как работает чипирование мозга

Директор "Сенсор-Тех" добавил, что подобные импланты в ближайшем будущем могут устанавливаться только людям, которых невозможно вылечить другим способом.

"Мы каждый раз говорим, что на горизонте 10-15 лет все могут быть спокойны, что подобные импланты будут ставиться только по показаниям и только для лечения очень тяжелых форм заболевания, которые другим путем просто невозможно вылечить: восстановление зрения, Паркинсон, болевой синдром и другие вещи", — заявил Кулешов.

Разработчик добавил, что первую операцию по вживлению импланта в мозг на незрячих добровольцах можно провести через 3-4 года. Технология заключается в том, что сигнал с видеокамеры передаётся в мозг.

"У людей может не работать глаз, может быть поврежден зрительный нерв, но поскольку мозг сохранен и имеет зрительный опыт, мозг научится воспринимать такое электронное зрение, мы надеемся, что люди смогут жить более полной жизнью", — сказал Кулешов.

Имплант нельзя поставить незаметно

Эксперт добавил, что для установки импланта необходимы несколько месяцев специальной подготовки. По его словам, в ближайшее десятилетие нельзя ожидать того, что кто-то изобретёт чип, который можно массово внедрять человеку. Техника будет нужна только для борьбы с болезнями.

"Нет оснований полагать, что кто-то вдруг изобретет что-то, что можно будет ставить всем и каждому, тем более незаметно. Нужно понимать, что сейчас и в ближайшие 10 лет поставить себе что-то в голову — это процедура, которая требует нескольких месяцев подготовки, делается исключительно по медицинским показаниям, ставятся системы и импланты, которые зарегистрированы как медицинские изделия. То есть находится пока немного не там, где все себе представляют", — сказал Кулешов.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Владимир Губарев
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