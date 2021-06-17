Роскомнадзор ограничил доступ к VPN, обходящим блокировки

Роскомнадзор начал блокировку сервисом VyprVPN и Opera VPN, которые позволяют обходить запреты ведомства на посещение сайтов с нежелательным контентом. По информации регулятора, сервисы VPN позволяют получать доступ к запрещённым порнографическим или суацидальным материалам, а также портала с "пронаркотическим" контентом.

"Данные VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 февраля №127", — приводят "Известия" заявление Роскомнадзора.

Вместе с тем, ограничения не коснутся VPN-сервисов, который работают с российскими компаниями и участвуют в технологическом процессе.

В "белый" список включены 130 компаний. Сервисы VPN обеспечивают более 200 техпроцессов.

По оценке экспертов, в мире только на устройствах Android насчитывается более 100 млн пользователей сервисов VyprVPN и Opera VPN.

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