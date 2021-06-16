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У некоторых пчёл обнаружили способность клонировать себя

Наука

Учёные из из Университета Сиднея (Австралия) открыли новую породу медоносных пчёл. Они способны производить почти идентичных клонов рабочих самок.

Речь идёт о капской медоносной пчеле Apis mellifera capensis. Представители этой породы дают диплоидное потомство за счёт одной мутации рабочей самки.

Учёные провели эксперимент. Они прикрепили к репродуктивным органам матки пчелы ленту, которая не позволяет им спариваться с самцами. В результате ей пришлось прибегнуть к партеногенетическому способу размножения.

Оказалось, что блокирование рекомбинаций происходит только у рабочих самок. Это говорит о том, что рабочие самки у капских пчёл не имеют врождённых дефектов или бесплодия.

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КАК ПЧЕЛЫ ДЕЛАЮТ МЕД?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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