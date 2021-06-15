Рыбы-жабы стали меньше размножаться из-за шума моторных лодок

Самцы рыб-жаб, обитающие в прибрежных водах от Южной Европы до Западной Африки, привлекают самок громким гудением. Обычно самки слышат свадебные призывы самцов на расстоянии свыше десяти метров, но из-за шума мотора лодок эти звуки заглушаются на 75%, что негативно отражается на размножении жабовидных рыб.

К такому выводу пришли португальские биологи в ходе наблюдений с помощью звукозаписывающей аппаратуры. Исследование опубликовано в издании Journal of Experimental Biology.

По словам специалистов, ритмичные хоровые голоса рыб превратились в хаотичную последовательность звуков, а их интенсивность заметно снизилась. В таких условиях самцы отказывались коммуницировать между собой и привлекать самок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.