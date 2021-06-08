EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Юрист объяснил, как правильно разделить ипотечную квартиру после развода
Торг уместен: эксперт объяснил, как Байдену строит строить диалог с Путиным
Учения по-польски: МиГ-29 открыл огонь по своему "напарнику"
Шевченко ушёл от ответа про форму сборной Украины с Крымом
Сборная России перед Евро-2020 прошла проверку на коронавирус
Помощник президента РФ рассказал о "линии особого беспокойства"
Шойгу отчитал сотрудников московского военкомата во время внезапной проверки
Британцы обвинили Россию в организации пьяных дебошей солдат НАТО
На вдовца Легкоступовой напали неизвестные

В Якутии животное ожило после 24 тыс. лет спячки в вечной мерзлоте

Наука

Российским учёным удалось оживить коловраток, которые 24 тыс. лет находились в зоне вечной мерзлоты на востоке Якутии, сообщает Current Biology.

Бделлоидная коловратка представляет собой миниатюрное пресноводное.

Животных обнаружили на глубине около 3,5 метров.

Используя метод радиоуглеродного датирования, учёные определили возраст органических материалов.

После оттаивания животные начали размножаться, тем самым клонируя самих себя.

Данное открытие доказывает, что многоклеточные животные способны находиться десятки тысяч лет в состоянии почти полностью остановленного метаболизма, пояснил специалист Стас Малявин.

Кроме того, коловратки, как выяснилось, очень живучие существа, способные выживать даже в экстремальных условиях. Биологи намерены продолжить их исследование.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В Якутии обнаружили мамонта с жидкой кровью (новости)
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Лимонады и соки ухудшают память и уменьшают размер мозга
Юрист объяснил, как правильно разделить ипотечную квартиру после развода
Торг уместен: эксперт объяснил, как Байдену строит строить диалог с Путиным
В Якутии животное ожило после 24 тыс. лет спячки в вечной мерзлоте
Учения по-польски: МиГ-29 открыл огонь по своему "напарнику"
Шевченко ушёл от ответа про форму сборной Украины с Крымом
Сборная России перед Евро-2020 прошла проверку на коронавирус
Помощник президента РФ рассказал о "линии особого беспокойства"
Шойгу отчитал сотрудников московского военкомата во время внезапной проверки
Британцы обвинили Россию в организации пьяных дебошей солдат НАТО
Популярное
Фитнес
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Василий Амирджанов Военно-патриотические рефлексии стали причиной травли Василий Амирджанов Любовь Степушова Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2" Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Происшествия
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников