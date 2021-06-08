В Якутии животное ожило после 24 тыс. лет спячки в вечной мерзлоте

Российским учёным удалось оживить коловраток, которые 24 тыс. лет находились в зоне вечной мерзлоты на востоке Якутии, сообщает Current Biology.

Бделлоидная коловратка представляет собой миниатюрное пресноводное.

Животных обнаружили на глубине около 3,5 метров.

Используя метод радиоуглеродного датирования, учёные определили возраст органических материалов.

После оттаивания животные начали размножаться, тем самым клонируя самих себя.

Данное открытие доказывает, что многоклеточные животные способны находиться десятки тысяч лет в состоянии почти полностью остановленного метаболизма, пояснил специалист Стас Малявин.

Кроме того, коловратки, как выяснилось, очень живучие существа, способные выживать даже в экстремальных условиях. Биологи намерены продолжить их исследование.

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