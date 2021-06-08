Китай успешно испытал парашют для безопасного приземления обломков ракет

Китай успешно испытал высокотехнологичную парашютную систему площадью 300 квадратных метров во время полета своей ракеты-носителя Long March-3B, которая была запущена для вывода на орбиту метеорологического спутника Fengyun-4B.

Об этом сообщает китайская газета Global Times.

"Этот технологический парашют позволит более точно контролировать мусор после запуска ракеты и повысит безопасность космических запусков", — пишет Global Times со ссылкой на Китайскую академию технологий ракет-носителей (CALT), крупнейшую в Китае организацию по исследованиям, разработкам и производству ракет-носителей и ракет-носителей.

Парашютная система была установлена высоко на одном из четырех двигателей Long March-3B и активирована после того, как ракета-носитель отделилась от корабля и упала с заданной высоты.

Затем два парашюта были открыты в запрограммированной последовательности для контроля их высоты и направления, и с помощью непрерывного позиционирования спутниковой навигацией ракета-носитель совершила точную и контролируемую посадку.

Китайские специалисты надеются, что новый космический парашют уменьшит диапазон площади падения мусора на 85 %.

Напомним, что в первой декаде мая мир напряжённо следил за неконтролируемым падением китайской ракеты-носителя:

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