Китай успешно испытал парашют для безопасного приземления обломков ракет

Китай успешно испытал высокотехнологичную парашютную систему площадью 300 квадратных метров во время полета своей ракеты-носителя Long March-3B, которая была запущена для вывода на орбиту метеорологического спутника Fengyun-4B.
Об этом сообщает китайская газета Global Times.
"Этот технологический парашют позволит более точно контролировать мусор после запуска ракеты и повысит безопасность космических запусков", — пишет Global Times со ссылкой на Китайскую академию технологий ракет-носителей (CALT), крупнейшую в Китае организацию по исследованиям, разработкам и производству ракет-носителей и ракет-носителей.
Парашютная система была установлена высоко на одном из четырех двигателей Long March-3B и активирована после того, как ракета-носитель отделилась от корабля и упала с заданной высоты.
Затем два парашюта были открыты в запрограммированной последовательности для контроля их высоты и направления, и с помощью непрерывного позиционирования спутниковой навигацией ракета-носитель совершила точную и контролируемую посадку.
Китайские специалисты надеются, что новый космический парашют уменьшит диапазон площади падения мусора на 85 %.
Напомним, что в первой декаде мая мир напряжённо следил за неконтролируемым падением китайской ракеты-носителя:
Роскосмос опубликовал карту места крушения китайской ракеты-носителя
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