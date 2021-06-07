Американский Джо Байден обратился к национальному разведывательному сообществу с просьбой приложить все усилия, чтобы выяснить происхождение коронавируса.
В результате доктор Стивен Куэй и профессор физики из Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер доказали, что COVID-19 имеет искусственное происхождение. Научное исследование опубликовано в The Wall Street Journal.
Дело в том, что возбудитель COVID-19 имеет генетический след, которого нет у коронавируса естественного происхождения.
Согласно тексту исследования, учёный может оказывать влияние на на летальность коронавируса, меняя структуру вируса. Микробиологи могут встроить в его геном в наиболее подходящем месте особую последовательность.
У SARS-CoV-2 обнаружена последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Такая комбинация часто используется для усиления заразности и летальности вирусов.
В природе данная комбинация встречается крайне редко.
В качестве ещё одного доказательства специалисты приводят резкое различие в генетическом разнообразии SARS-CoV-2 по сравнению с вирусами, вызывающими SARS и MERS.
"Он (COVID-19 Прим. ред.) появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной форме. Никаких серьезных мутаций он не претерпевал в течение нескольких месяцев, пока первое такое изменение не обнаружили в Англии", — пишут Куэй и Мюллер.
По словам экспертов, такое состояние вируса удалось достигнуть в результате моделирования естественной эволюции и его выращивания на человеческих клетках до достижения его максимальной эффективности.
"Присутствие в CoV-2 последовательности CGG — это убедительное доказательство сплайсинга генов. Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории", — заключили эксперты.
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