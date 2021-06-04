У щенков обнаружили врождённые способности к общению с людьми

Известно, что собака — лучший друг человека. Эти животные заслужили свой титул тем, что умеют общаться с людьми.

Причём социальными навыками они обладают сразу после рождения, а не приобретают их впоследствии. К такому выводу в результате исследования пришли учёные из Университета Аризона, сообщает журнал Current Biology.

Специалисты утверждают, что генетика поможет выяснить, почему одни собаки лучше справляются с социальными задачами, чем другие. В частности, речь идёт о выполнении команд, данных с помощью жестов.

Учёные доказали, что щенки уже с рождения подготовлены к общению с людьми.

Ведущий автор исследования Эмили Брэй совместно с коллегами из калифорнийской компанией Canine Companions, организацией служебных собак, обслуживающей клиентов с ограниченными физическими возможностями планирует понять, как собаки думают и решают проблемы. Это поможет выявлять собак, которые могут стать хорошими помощниками.

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