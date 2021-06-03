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"Тинькофф" открыл доступ к голосовому ассистенту Олегу всем россиянам

Наука » Технологии

"Тинькофф" предоставил возможность всем жителям России воспользоваться голосовым помощником Олегом, который защитит пользователя от роботов, мошенников и спамеров.

"Тинькофф" открыл доступ к голосовому ассистенту Олегу всем россиянам

Ранее доступ к помощнику был у клиентов "Тинькофф мобайл". С 3 июня защитник стал доступен пользователям любых мобильных операторов. Активировать Олега можно при помощи ботов в соцсетях или мобильном приложении банка, сообщает "Тинькофф".

К презентации помощника для всех россиян в "Тинькофф" подошли оригинально: в пресс-релизе подчёркнутыми буквами защита пасхалка "Фрод — это болезнь, доктор пришёл" (Фрод — телефонное мошенничество. — Прим. ред.).

Чем поможет Олег

Голосовой помощник может отвечать на звонки вместо абонента, если тот находится вне сети. Кроме того, Олег имеет возможность записать разговор и прислать его в один из мессенджеров.

Также Олег способен воспроизвести заранее заданный текст в ответ на звонок или перезвонить, чтобы узнать о цели звонка.

Что касается защиты от мошенничества, Олег самостоятельно определяет нежелательные звонки и "троллит" роботов или спамеров.

"Тинькофф" открыл доступ к голосовому ассистенту Олегу всем россиянам

Как подключить Олега

Чтобы подключить голосовой помощник, клиенты "Тинькофф" могут воспользоваться мобильным приложением банка или виртуального оператора.

Для всех остальных в Telegram или во "ВКонтакте" доступен бот @OlegOtvetBot.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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