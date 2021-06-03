Слоны могут переносить в хоботе до девяти литров жидкости

Слоны — единственные животные в мире, способные использовать принцип всасывания и на суше, и под водой.

Недавно учёные доказали, что слоны даже могут специально расширять ноздри, чтобы создать дополнительное пространство в своём хоботе. Это позволяет им сохранять до девяти литров воды ежедневно.

За секунду слонам удаётся всасывать хоботом до трёх литров воды.

Специалисты из инженерного колледжа Джорджии решили провести своё исследование, чтобы лучше понять, как слоны используют свои хоботы.

На основании полученных данных они намерены разработать роботов, которым необходимо совершить движение воздуха для удержания или перемещения предметов.

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