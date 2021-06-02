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Раннее обучение увеличивает размер мозга в будущем

Наука

Обучение детей в возрасте до пяти лет способствует увеличению объёма мозга в будущем. К такому выводу в результате исследования пришли учёные Технологического института Вирджинии и Пенсильванского университета.

Специалисты проанализировали развитие мозга у детей, которое начинается с шести недель после появления на свет. Они решили выяснить, как языковая и когнитивная стимуляция влияет на развитие мозга и его размеры в будущем.

"Мы продемонстрировали, что у детей, которые получали стимулирующий и эмоционально поддерживающий опыт обучения, отличается структура мозга в среднем возрасте", — пояснили специалисты.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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