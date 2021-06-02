Раннее обучение увеличивает размер мозга в будущем

Обучение детей в возрасте до пяти лет способствует увеличению объёма мозга в будущем. К такому выводу в результате исследования пришли учёные Технологического института Вирджинии и Пенсильванского университета.

Специалисты проанализировали развитие мозга у детей, которое начинается с шести недель после появления на свет. Они решили выяснить, как языковая и когнитивная стимуляция влияет на развитие мозга и его размеры в будущем.

"Мы продемонстрировали, что у детей, которые получали стимулирующий и эмоционально поддерживающий опыт обучения, отличается структура мозга в среднем возрасте", — пояснили специалисты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.