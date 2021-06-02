Сойки способны разоблачать трюки фокусников

Учёные из Кембриджского университета в течение нескольких лет исследовали пробелы в восприятии людьми с помощью различных трюков. В новом исследовании они предприняли попытку сравнить пробелы в восприятии между людьми и евразийскими сойками.

Эти птицы отличаются высоким уровнем развития интеллекта, сообщает Рhys. org.

Орнитологи научили соек клевать в кулак человека, чтобы получить спрятанное в него лакомство. Если птица угадывала руку с угощением, ей давали пищу, если нет, ей ничего не давали.

Три фокуса

Потом птицам усложнили задачу. Учёные провели три фокуса — все они были предназначены для дискретного перемещения объекта из одной руки в другую. Фокус "передача ладони" заключается в том, что предмет передаётся между руками. "Французская капля" — создаёт иллюзию того, что предмет падает из одной руки в другую. И при "быстром пассе" предмет передаётся очень быстро между руками, поэтому его передачу почти невозможно заметить.

В результате оказалось, что птицы гораздо лучше отслеживали лакомство при проведения первых двух трюков, но почти так же, как и люди реагировали на быстром пассе.

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