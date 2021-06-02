EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Оборзели" - Медведев кратко охарактеризовал отношение Запада к России
СМИ: COVID-пандемия заканчивается. Начинается пандемия вакцинная
Профессор экономики советует избавляться от долларовых активов. Пока не поздно
В новой стратегии нацбезопасности учтён посыл Путина "выбить зубы" агрессорам
Ольга Бузова показала свой скромный райдер на грани аскезы
Как стать "невкусным" для комаров
Как похудеть без ограничений и голода, изменив всего одну привычку
Юристы Пригожина попросили СМИ дать им отдохнуть
Всемирный банк победит бедность в России нашими руками

Космический мусор пробил дыру в роботизированной руке на МКС

Наука » Экология » Космос

Кусок орбитального мусора врезался в роботизированную руку на МКС, пробив дыру в высокотехнологичном оборудовании.

Космический мусор пробил дыру в роботизированной руке на МКС

"Космический мусор действительно врезался в МКС в середине мая", — подтвердило Канадское космическое агентство в опубликованном пресс-релизе, отметив, что, хотя принимаются "предельные меры предосторожности”, чтобы избежать столкновений, не всегда "это срабатывает". — Один такой удар был замечен недавно во время плановой проверки системы Canadarm2. Рука продолжает функционировать без проблем".

Несмотря на воздействие, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной. Повреждения ограничиваются небольшим участком стрелы рычага и тепловым одеялом. Видно отверстие диаметром примерно 5 мм.

Космическое агентство назвало этот удар "удачным". Пока неясно, что на самом деле ударило по станции, поскольку CSA говорит, что некоторые объекты просто "слишком малы, чтобы их можно было контролировать”.

На орбите было обнаружено более 23 тысяч объектов размером с софтбол или больше, и каждый из них отслеживался радаром, чтобы избежать потенциальных столкновений.

ДЛЯ СПРАВКИ

"Роботизированная рука используется для выполнения технического обслуживания на МКС, перемещения припасов и оборудования, а также для выполнения "космических захватов”, в которых она защелкивается на входящем корабле, чтобы причалить его к космической станции", -рассказали в НАСА.

Удар не повлияет на работу, рука может быть отремонтирована на орбите, даже если она сильно повреждена, и состоит из модульных частей, которые легко заменяются в космосе.

Столкновение 12 мая — не первая встреча МКС с блуждающим куском космического мусора. В апреле 2013 года канадский астронавт Крис Хэдфилд сообщил о столкновении с "маленьким камнем из вселенной”, заявив, что он пробил "пулевое отверстие” в солнечной системе станции. "Рад, что он не попал в корпус”, — добавил он, также поделившись фотографией повреждений.

твит
 

Читайте также:

Куски космического мусора могут столкнуться и пролиться дождем обломков
С МКС выбросили космический мусор массой 2,5 тонны

ЕКА крупно вложилось в очистку земной орбиты от мусора

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Космос колонизируют бактерии и насекомые
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Космический мусор пробил дыру в роботизированной руке на МКС
"Оборзели" - Медведев кратко охарактеризовал отношение Запада к России
СМИ: COVID-пандемия заканчивается. Начинается пандемия вакцинная
Профессор экономики советует избавляться от долларовых активов. Пока не поздно
В новой стратегии нацбезопасности учтён посыл Путина "выбить зубы" агрессорам
Ольга Бузова показала свой скромный райдер на грани аскезы
Как стать "невкусным" для комаров
Как похудеть без ограничений и голода, изменив всего одну привычку
Знак зодиака 2 июня: знаменитые Близнецы
На пути к пропасти: в России имперская идея столкнулась с цивилизационной
Популярное
Мать и дитя
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить

Детский рахит проявляется, как правило, осенью или зимой, а с началом лета постепенно затихает. Однако бывают и исключения.

"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Масло чайного дерева: гинекологи против
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Здоровье
Как лечить невроз молоком и другими народными средствами
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова прокомментировала скандал в Волгограде
Соломон Соловьев Знак зодиака 2 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Имидж Нерона погубили иудеи Игорь Буккер Любовь Степушова Стали ясны последствия сотрудничества Белоруссии с НАТО Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Онищенко назвал три компании, продукцию которых стоит запретить в РФ
Мир. Новости мира
В США советуют Байдену по-быстрому избавиться от "одиозного клиента" - Украины
Вросший ноготь: симптомы, диагностика, лечение
Здоровье и профилактика
Вросший ноготь: симптомы, диагностика, лечение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников