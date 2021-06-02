Космический мусор пробил дыру в роботизированной руке на МКС

Кусок орбитального мусора врезался в роботизированную руку на МКС, пробив дыру в высокотехнологичном оборудовании.

"Космический мусор действительно врезался в МКС в середине мая", — подтвердило Канадское космическое агентство в опубликованном пресс-релизе, отметив, что, хотя принимаются "предельные меры предосторожности”, чтобы избежать столкновений, не всегда "это срабатывает". — Один такой удар был замечен недавно во время плановой проверки системы Canadarm2. Рука продолжает функционировать без проблем".

Несмотря на воздействие, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной. Повреждения ограничиваются небольшим участком стрелы рычага и тепловым одеялом. Видно отверстие диаметром примерно 5 мм.

Космическое агентство назвало этот удар "удачным". Пока неясно, что на самом деле ударило по станции, поскольку CSA говорит, что некоторые объекты просто "слишком малы, чтобы их можно было контролировать”.

На орбите было обнаружено более 23 тысяч объектов размером с софтбол или больше, и каждый из них отслеживался радаром, чтобы избежать потенциальных столкновений.

ДЛЯ СПРАВКИ

"Роботизированная рука используется для выполнения технического обслуживания на МКС, перемещения припасов и оборудования, а также для выполнения "космических захватов”, в которых она защелкивается на входящем корабле, чтобы причалить его к космической станции", -рассказали в НАСА.

Удар не повлияет на работу, рука может быть отремонтирована на орбите, даже если она сильно повреждена, и состоит из модульных частей, которые легко заменяются в космосе.

Столкновение 12 мая — не первая встреча МКС с блуждающим куском космического мусора. В апреле 2013 года канадский астронавт Крис Хэдфилд сообщил о столкновении с "маленьким камнем из вселенной”, заявив, что он пробил "пулевое отверстие” в солнечной системе станции. "Рад, что он не попал в корпус”, — добавил он, также поделившись фотографией повреждений.

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