Сайт Newsru. com опубликовал сообщение о закрытии проекта. Портал сохранит весь архив за 21 год работы.
В редакции отметили, что причиной остановки портала стали экономические причины, которые были вызваны политической ситуацией в России.
"После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика", — сообщает Newsru. com.
Newsru.com открылся в 2000 году в качестве сайта телеканала НТВ и первоначально располагался по адресу ntv. ru. После открытия нового сайта НТВ портал переехал новый адрес.
Сервер Newsru. com находился на территории США. Ранее портал принадлежал Владимиру Гусинскому.
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