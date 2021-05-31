Первый сайт НТВ сообщил о закрытии проекта

Сайт Newsru. com опубликовал сообщение о закрытии проекта. Портал сохранит весь архив за 21 год работы.

В редакции отметили, что причиной остановки портала стали экономические причины, которые были вызваны политической ситуацией в России.

"После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика", — сообщает Newsru. com.

Newsru.com открылся в 2000 году в качестве сайта телеканала НТВ и первоначально располагался по адресу ntv. ru. После открытия нового сайта НТВ портал переехал новый адрес.

Сервер Newsru. com находился на территории США. Ранее портал принадлежал Владимиру Гусинскому.