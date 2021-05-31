На дне Тихого океана обнаружили аномальные запасы ртути

Международная группа исследователей обнаружила в глубоких впадинах океана огромные залежи ртути.

Ртуть нашли на глубине 8-10 километров в сети траншей Атакама, расположенной недалеко от берегов Чили.

Эксперты взяли несколько образцов для проведения анализа. Оказалось, что уровень содержания в них опасного металла выше, чем во многих промышленных и загрязнённых районах, сообщает Scientific Reports. Это говорит о том, что влияние деятельности человека на океаны сильно выросло.

Но в этом есть и преимущества. Ведь глубоководные траншеи могут играть роль "свалок", где ртуть может относительно безопасно находиться в течение многих миллионов лет. Впоследствии ртутные отложения будут перенесены на верхнюю часть земной мантии благодаря тектонике плит.

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