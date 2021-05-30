В Австралии обнаружили "шоколадную" лягушку

Австралийские учёные обнаружили в Новой Гвинее необычную "шоколадную" лягушку. Новый вид получил название Litoria mira, сообщает The Guardian. Автор научного исследования — австралийский биологу Стив Ричардс.

Впервые лягушку цвета какао (родственницу уже известной австралийской древесной лягушки) учёный увидел в 2016 году. Ричард обратил внимание на то, что она жила в очень опасных условиях — в болотистой местности, в окружении огромного количества крокодилов и москитов. Частым явлением в этой местности оказались наводнения. Специалистам было непросто получить образцы особи. В течение нескольких лет учёные собирали многочисленные анализы. Только сейчас Ричард и его коллеги могут говорить об открытии нового вида.

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