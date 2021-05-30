В США робота научили выражать человеческие эмоции

Американские учёные из Колумбийской школы инженерных и прикладных наук в США провели эксперимент, в результате которого научили робота по имени EVA реагировать на эмоции человека.

По словам специалистов, робот использует специальные искусственные "мускулы", которые воздействуют на определённые точки на лице. Изначально устройство представляло собой бестелесный бюст. Однако сейчас андроид способен проявлять такие эмоции, как страх, отвращение, радость, печаль, гнев и удивление.

Кроме того, робота научили управлять движениями лица системы. Используя несколько нейронных сетей глубокого обучения, учёные создал мозг для своей разработки. По мнению экспертов, в перспективе данное открытие позволит улучшить отношения между роботами и людьми.

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