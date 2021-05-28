"Раскачиваем": как обстоят дела с российской мусорной реформой

Мусорная реформа в РФ стартовала ещё в 2019 году, однако эффекта пока не видно. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, около 90% мусора как оседали, так и оседают на российских полигонах. Никто не спешит сортировать и перерабатывать мусор, а проблема, между тем, весьма серьёзная.

Терпение и труд: всё как всегда?

В интервью изданию "Известия" глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила: пока не хватает мощностей. При этом, если сложить площади всех российских объектов ТКО, то выйдет четыре Гонконга.

"Объекты ТКО в России занимают 384 тыс. га — это площадь как четыре Гонконга или полтора Люксембурга. А если говорить про все твёрдые отходы — примерно территория Греции. Это катастрофа", — рассказывает Радионова.

При этом в стране так и не наладили сортировочные мощности: активно используется ручной труд, хотя машинный — эффективнее. Решающую роль играет дешевизна.

"Ручная сортировка — самый дешёвый и примитивный вид обработки, который не позволяет извлекать больше 10%, а зачастую всего 2-4% полезных фракций. В некоторых сортировочных пунктах даже магнита нет для подбора железа. Конечно, проблему не решить без комплексных мер. Реформу раскачиваем, я надеюсь, что ППК [ППК РЭО, "Российский экологический оператор"] займётся этим более основательно", — рассказывает Радионова.

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