Хакер рассказал, как уберечь себя от прослушки смартфона

Хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал о признаках прослушки смартфонов. По его словам, об этом могут свидетельствовать несколько факторов.

Вакулин уточнил, что приложения, которые установлены не из достоверных источников, и даже те, которые попадают в официальные сервисы, могут прослушивать телефоны. При этом операционную систему iOS практически невозможно прослушивать.

Одним из признаков прослушки смартфона является то, что приложения используют слишком много оперативной памяти.

"На моем смартфоне установлено шесть гигабайт оперативной памяти, если звукозапись будет потреблять 50% от шести гигабайт, то есть три гигабайта, это будет слишком подозрительно", — приводит URA.RU слова Вакулина.

Также эксперты утверждают, что прослушку государства установить будет невозможно.

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